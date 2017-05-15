Пранкер на «Евровидении» хотел раздеться перед Самойловой

18:11 15 мая 2017 0

Самойловой могла достаться самая зрелищная часть конкурса Фото: Личная страница Самойловой Юлии в instagram

Участники скандального перформанса на «Евровидении-2017» в Украине утверждают, что хотели показать недостаток охраны и опровергнуть заявление организаторов конкурса о том, что 30 млн евро они потратили на безопасность. Кроме того, активисты признались, что целью стриптиза должна была стать Юлия Самойлова.

«Для нас было важно, чтобы перформером был бывший журналист. Это не просто мужчина, который выбежал к Джамале. Изначально мы планировали, что он выбежит к Самойловой, но, когда ее не пустили, решили это сделать во время выступления Джамалы», — заявил Life.ru организатор акции, создатель украинского мужского Femen Евгений Довлатов

По его словам, организаторы потратили на конкурс 30 млн и объяснили это тем, что деньги ушли на безопасность. Активисты решили радикальным способом показать, что деньги просто ушли.

Довлатов признался, что Седюка он нашел в Интернете, что тот показал себя на главном мировом песенном конкурсе.

«Изначально должен был выйти я, но у меня перебиты ушные нервы, я нахожусь на лечении. Мы в Интернете нашли Виталика, связались с ним и быстро договорились», — поведал зачинщик скандала.

Седюк вышел на сцену «Евровидения» во время выступления победительницы прошлого года, украинки Джамалы. Охрана поймала пранкера лишь после того, как он снял штаны и вернулся в зал. Организаторы «Евровидения» уже принесли извинения за произошедшее.