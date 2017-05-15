{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
18:40  15 мая 2017 0

ЕВРАЗ НТМК выпустил рельсы для месторождения РУСАЛа в Гвинее

Продукцию ЕВРАЗа ценят во многих странахФото: пресс-служба компании

ЕВРАЗ НТМК выпустил партию рельсов Р50 категории ОТ350 для ОК РУСАЛ. Партию отправят для развития инфраструктуры месторождения бокситов в Гвинее.

С помощью уральских рельсов отремонтируют железную дорогу, соединяющую предприятие Compagnie des Bauxites de Kindia с морским портом Конакри, по которой вывозят бокситы, а также доставляют все необходимые расходные материалы.

Отметим, что Африка является одним из целевых регионов для экспорта рельсовой продукции ЕВРАЗа. Кроме Гвинеи, компания поставляет рельсы в Египет и Алжир.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров