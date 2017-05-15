ЕВРАЗ НТМК выпустил рельсы для месторождения РУСАЛа в Гвинее

18:40 15 мая 2017 0

Продукцию ЕВРАЗа ценят во многих странах Фото: пресс-служба компании

ЕВРАЗ НТМК выпустил партию рельсов Р50 категории ОТ350 для ОК РУСАЛ. Партию отправят для развития инфраструктуры месторождения бокситов в Гвинее.

С помощью уральских рельсов отремонтируют железную дорогу, соединяющую предприятие Compagnie des Bauxites de Kindia с морским портом Конакри, по которой вывозят бокситы, а также доставляют все необходимые расходные материалы.

Отметим, что Африка является одним из целевых регионов для экспорта рельсовой продукции ЕВРАЗа. Кроме Гвинеи, компания поставляет рельсы в Египет и Алжир.