Снявший штаны пранкер заявил, что сделал одолжение Джамале

20:22 15 мая 2017 0

Джамала точно надолго запомнит это "Евровидение" ФОТО: Википедия

Украинский пранкер Виталий Седюк, показавший всему миру свою пятую точку во время выступления украинской певицы Джамалы на «Евровидении», сказал, что сделал артистке одолжение, поскольку теперь Джамалу точно будут помнить не один год.

«Я люблю Джамалу, мне нравится ее творчество. Если бы это было на Западе во время выступления Бейонсе или Минаж, я бы таким способом повысил рейтинг продаж этой песни. Я сделал ей одолжение. Я ничего не имею против певицы, но «Евровидение» — это слава на один год, а теперь о ней будут долго помнить, — передает слова пранкера Life.ru.

Хулиган сказал, что флаг Австралии у него на плечах появился случайно — перед шоу он познакомился с парой, прибывшей с родины кенгуру.

Ранее сообщалось, что организаторы голого шоу планировали раздеться перед Юлией Самойловой.