15:13 16 мая 2017 0

Уральские студенты борются за право попадания в национальную сборную ФОТО: Пресс-служба ЧТПЗ

В Краснодаре проходит V Национальный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Свердловская область представлена студентами корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии».

В компетенции «токарные работы на станках с ЧПУ» профессиональные навыки продемонстрирует неоднократный призер и победитель региональных чемпионатов, чемпион национального полуфинала «Молодые профессионалы» Дмитрий Шмарловский. В «мехатронике» за первое место будут бороться победители чемпионата Свердловской области и призеры полуфинала национального чемпионата WorldSkills Василий Козырицкий и Андрей Михайлов. Конкурсные задания компетенции «Аддитивные технологии» будет решать победитель и призер регионального чемпионата WorldSKills в 3D-моделировании и печати на 3D-принтере, студент 4 курса Алексей Гилев.

«Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ всегда показывают достойные результаты на чемпионатах WorldSkills. Для успешной подготовки к соревнованиям компанией созданы все условия: тренировки ведутся на современном оборудовании под руководством опытных специалистов Образовательного центра Группы ЧТПЗ — сертифицированных экспертов WorldSkills», — отмечает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.



В финале российского первенства принимают участие 1200 человек из 70 регионов России. Студенты и школьники продемонстрируют свое мастерство в 109 компетенциях. Победители войдут в национальную сборную, которая будет представлять Россию на мировом первенстве WorldSkills International 2017 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.