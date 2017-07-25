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25 июля 2017
14:39  25 июля 2017 0

Иностранцы хотят спонсировать новый лоукостер в России

2017.04.20. Красноярский экономический форум 2017. Третий день., дворкович аркадий
Инициатива обсуждается пока только в бизнес-кругахФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал, что идея создания второго лоукостера для пассажирских авиаперевозок обсуждается пока только в среде бизнесменов, передает «телеканал 360».

Чиновник признался, что инвесторы уже обращались к нему с соответствующими предложениями, но на уровень правительственных обсуждений данные инициативы не выносились.

В начале июня появилась информация о том, в России может появиться новая авиакомпания-лоукостер с иностранным участием. Российские финансовые инвесторы уже начали переговоры с несколькими крупными зарубежными низкобюджетными перевозчиками, среди которых малазийский Air Asia, венгерский Wizz Air, турецкий Pegasus, а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), пишет «Коммерсант».

Лоукостер — бюджетная авиакомпания — предлагает крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, как в Японии компания-лоукостер заставила инвалида ползти по трапу самолета, заявив, что пассажир должен сам подняться на борт.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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