Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал, что идея создания второго лоукостера для пассажирских авиаперевозок обсуждается пока только в среде бизнесменов, передает «телеканал 360».
Чиновник признался, что инвесторы уже обращались к нему с соответствующими предложениями, но на уровень правительственных обсуждений данные инициативы не выносились.
В начале июня появилась информация о том, в России может появиться новая авиакомпания-лоукостер с иностранным участием. Российские финансовые инвесторы уже начали переговоры с несколькими крупными зарубежными низкобюджетными перевозчиками, среди которых малазийский Air Asia, венгерский Wizz Air, турецкий Pegasus, а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), пишет «Коммерсант».
Лоукостер — бюджетная авиакомпания — предлагает крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, как в Японии компания-лоукостер заставила инвалида ползти по трапу самолета, заявив, что пассажир должен сам подняться на борт.