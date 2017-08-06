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06 августа 2017
05 августа 2017
07:24  06 августа 2017 0

Великобритания готова заплатить 40 млрд евро за выход из Евросоюза

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, Биг Бен, big ben, england
Переговоры между Лондоном и Брюсселем по Brexit зашли в тупикФото: depositphotos.com

Британия готова заплатить сумму до 40 миллиардов евро за выход из ЕС. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Издание отмечает, что переговоры между Лондоном и Брюсселем по выходу Британии из ЕС в настоящее время зашли в тупик. В качестве выхода из положения англичане предложили заплатить Евросоюзу до 40 млрд евро по «счету за Brexit».

Британские парламентарии уверены, что предложенная сумма является единственным вариантом, который позволит Лондону разрешить ситуацию в свою пользу.

Также сообщается, что Соединенное Королевство готово передать эту сумму в целях финансового урегулирования.

Ранее агентство Nation News сообщало, что Британия может начать выдавать рабочие визы молодым мигрантам. Подобная практика есть уже в Австралии, Канаде и Новой Зеландии.

Наталья Михалева
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