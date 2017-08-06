Британия готова заплатить сумму до 40 миллиардов евро за выход из ЕС. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Издание отмечает, что переговоры между Лондоном и Брюсселем по выходу Британии из ЕС в настоящее время зашли в тупик. В качестве выхода из положения англичане предложили заплатить Евросоюзу до 40 млрд евро по «счету за Brexit».
Британские парламентарии уверены, что предложенная сумма является единственным вариантом, который позволит Лондону разрешить ситуацию в свою пользу.
Также сообщается, что Соединенное Королевство готово передать эту сумму в целях финансового урегулирования.
Ранее агентство Nation News сообщало, что Британия может начать выдавать рабочие визы молодым мигрантам. Подобная практика есть уже в Австралии, Канаде и Новой Зеландии.