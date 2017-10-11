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15:33  11 октября 2017 0

Спасенные от пожара ямальские сапсаны не смогут вернуться на родину

Сапсаны вернутся на Ямал только в следующем годуФото: birds-online.ru

В Дагестане на волю выпустили четырех краснокнижных соколов-сапсанов, которых летом удалось спасти во время пожаров в тундре на Ямале. По словам специалистов, они сами должны были вернуться в ЯНАО, так как Дагестан находится на миграционном пути хищных птиц, однако им помешала погода.

Летом птенцов сапсанов обнаружили сотрудники «ЯмалСпас» при тушении пожаров в Красноселькупском районе. Оттуда их доставили в московский НИИ «Экология», где птенцов адаптировали к жизни в дикой природе: научили летать и охотиться.

Накануне четырех сапсанов встретили в аэропорту Махачкалы, после чего выпустили в естественную среду обитания, сообщает «ТАСС». После реабилитации птиц планировали вернуть на Ямал, однако там похолодало. В итоге птицы перезимуют в теплых краях, а весной вернутся в ЯНАО.

Александр Пономарев
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