Спасенные от пожара ямальские сапсаны не смогут вернуться на родину

В Дагестане на волю выпустили четырех краснокнижных соколов-сапсанов, которых летом удалось спасти во время пожаров в тундре на Ямале. По словам специалистов, они сами должны были вернуться в ЯНАО, так как Дагестан находится на миграционном пути хищных птиц, однако им помешала погода.
Летом птенцов сапсанов обнаружили сотрудники «ЯмалСпас» при тушении пожаров в Красноселькупском районе. Оттуда их доставили в московский НИИ «Экология», где птенцов адаптировали к жизни в дикой природе: научили летать и охотиться.
Накануне четырех сапсанов встретили в аэропорту Махачкалы, после чего выпустили в естественную среду обитания, сообщает «ТАСС». После реабилитации птиц планировали вернуть на Ямал, однако там похолодало. В итоге птицы перезимуют в теплых краях, а весной вернутся в ЯНАО.