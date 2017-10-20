21:29 20 октября 2017 0

Работники неделю отмечали сдачу столичной арены Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Строителям московского стадиона «Лужники» устроили роскошный корпоратив на побережье Кубы. Отдых более ста сотрудников обошелся в 17 миллионов рублей.

Telegram-канал Mash пишет, что работники неделю отмечали в пятизвездочном отеле сдачу столичной арены. Цена тура одного человека в эту гостиницу — 110 тысяч рублей. Для сотрудников привезли красную икру из России и организовали «пиратскую» вечеринку.

Стадион «Лужники» реконструировали с 2014 по 2017 год. Работы обошлись бюджету в 26 миллиардов рублей. На арене запланированы матч-открытия и финал чемпионата мира по футболу 2018 года. 10 ноября на обновленной арене пройдет товарищеский матч сборных России и Аргентины.