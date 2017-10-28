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28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
09:34  28 октября 2017 0

Спецпрокурор США нашел в американских выборах «сговор с Москвой»

США, комета,метеор,сирия, белый дом, сша, вашингтон, флаг сша
Список обвиняемых обещают представить на следующей неделеФото: depositphotos.com © URA.RU

Спецпрокурор по делу о вмешательстве России в выборы США в прошлом году выдвинул первые обвинения. Однако суть их пока скрывается от общественности, как ожидается, она будет озвучена в начале следующей недели.

Пока остается неизвестным даже количество фигурантов, в отношении которых были выдвинуты обвинения. Известно лишь, что заявления спецпрокурора могут касаться не только «сговора с Москвой», но и финансовых махинаций, которые были вскрыты в ходе расследования, сообщает Nation News.

Тем временем группа экс-политиков и глав американских общественных организаций составила обращение в адрес конгрессменов и сенаторов США с требованием проведения публичного расследования влияния Москвы на американские выборы.

«Эти расследования чрезвычайно важны: в отличие от расследования специального прокурора Мюллера, нацеленного на привлечение виновных к ответственности и сбор оперативной информации, расследования конгресса в первую очередь призваны установить истину и проинформировать общественность», — цитирует письмо телеканал RT.

Дискуссия о влиянии России на исход выборов президента США в 2016 году ведется уже больше года. Предметом обсуждений остается то, как относиться к этому явлению и поиск доказательств, было ли такое влияние вообще. Сами американцы при этом уже высмеяли в соцсетях собственных политков, запустив мем «Это сделали русские».

Игорь Чукреев
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