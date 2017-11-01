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01 ноября 2017
16:08  01 ноября 2017 0

США заподозрили Украину в изготовлении смертоносного оружия для Северной Кореи

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, взрыв, атомная бомба, ядерный взрыв
Американцы считают, что корейцы значительно преуспели в изготовлении ракетФото: depositphotos.com © URA.RU

Конгресс США планирует проверить Украину на причастность к поставкам Северной Кореи компонентов баллистических ракет. Американские политики пришли к выводу, что КНДР за последние два года достигла поразительных успехов в изготовлении оружия. Только за девять месяцев они запустили две новые ракеты: «Хвасонг-12» средней дальности и межконтинентальную «Хвасонг-14».

Конгрессмены потребовали от директора нацразведки США Дэна Коутса и госсекретаря Рекса Тиллерсона выяснить, где власти Северной Кореи закупают некоторые запчасти для производства ракет, пишет «Федеральное агентство новостей». При этом политики ссылались на доклад Международного исследовательского института стратегических исследований (IISS). В нем говорится, что корейцы приобретали высокопроизводительный жидкостный двигатель, вероятно, у Украины.

«Эти двигатели связаны с ракетным заводом в украинском Днепре, который борется с финансовыми трудностями последнее десятилетие», — приводит издание цитату из документа. Конгрессмены также хотят проверить Россию и Китай на какую-либо помощь Корее.

В октябре Северная Корея пригрозила Вашингтону нанесением «невероятного и неожиданного» удара. «URA.RU» писало, что поводом для угроз стали совместные учения США и Южной Кореи.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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