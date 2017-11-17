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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:50  17 ноября 2017 0

Песков отказался комментировать рассказ Лужкова об отставке

Лужков, лужков юрий
Лужков написал мемуары под названием «Москва и жизнь»Фото: commons.wikimedia.org

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать мемуары «Москва и жизнь» экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В книге бывший столичный градоначальник рассказал о причинах своей отставки в 2010 году.

Пескова журналисты спросили, можно ли расценивать выводы Лужкова в книге, как провокацию в предвыборный период, пишет «Газета.ру». «Не стал бы я, наверное, никак комментировать мемуары Лужкова», — ответил пресс-секретарь.

Лужков в своих мемуарах написал, что был отправлен в отставку после того, как отказался поддержать тогда еще президента России Дмитрия Медведева на выборах на второй срок. В книге экс-мэр подчеркнул, что Медведев решил нарушить договоренности, что будет главой государства лишь один период.

Напомним, в конце своего президентского срока Медведев на съезде «Единой России» сам предложил выбрать главой государства Владимира Путина.

Виктор Дорофеев
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