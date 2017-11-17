Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать мемуары «Москва и жизнь» экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В книге бывший столичный градоначальник рассказал о причинах своей отставки в 2010 году.
Пескова журналисты спросили, можно ли расценивать выводы Лужкова в книге, как провокацию в предвыборный период, пишет «Газета.ру». «Не стал бы я, наверное, никак комментировать мемуары Лужкова», — ответил пресс-секретарь.
Лужков в своих мемуарах написал, что был отправлен в отставку после того, как отказался поддержать тогда еще президента России Дмитрия Медведева на выборах на второй срок. В книге экс-мэр подчеркнул, что Медведев решил нарушить договоренности, что будет главой государства лишь один период.
Напомним, в конце своего президентского срока Медведев на съезде «Единой России» сам предложил выбрать главой государства Владимира Путина.