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19 ноября 2017
18 ноября 2017
03:51  19 ноября 2017 0

Эрдоган сообщил об утрате доверия к НАТО

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Реджеп Эрдоган в очередной раз раскритиковал политику НАТОФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доверие к НАТО вызывает серьезные вопросы из-за отказа альянса в помощи Анкаре в сфере противовоздушной обороны.

Такое заявление турецкий лидер подкрепил двумя фактами из истории взаимоотношений страны с Североатлантическим альянсом. Во-первых, как отмечает издание Anadolu, НАТО отозвала ракетные зенитные системы Patriot из Турции, когда страна подвергалась угрозам со стороны Сирии. Во-вторых, ряд ведущих стран альянса начали критиковать Анкару, когда она начала вести переговоры о приобретении российских комплексов С-400.

Кроме того, в своем заявлении Эрдоган отметил, что под предлогом борьбы с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ Соединенные Штаты поддерживают сирийскую курдскую партию, которая считается террористической. «Вооружают их и снабжают деньгами», — заявил Эрдоган, добавив, что сотни боевиков покинули сирийскую Ракку с ведома Вашингтона.

«Это позорное признание, не подобающее союзникам Турции. Анкара прекрасно осведомлена о реалиях региона. Вопрос в другом: осознают ли США последствия своей политики?» — приводят «Известия» слова президента Турции.

В конце октября Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке ИГ в Сирии. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не обладает доказательствами сговора коалиции во главе с США с террористами.

Сергей Демин
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