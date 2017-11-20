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20 ноября 2017
19 ноября 2017
01:36  20 ноября 2017 0

Эрдоган рассказал о провокации НАТО на учениях в Норвегии

Эрдоган Реджеп, сыры, врач убийца, продуктовая корзина , флаг турции, эрдоган реджеп
Реджеп Эрдоган не принял извинения СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидел в скандале на военных учениях Североатлантического альянса в Норвегии оскорбление страны и ее народа.

«Они поместили Ататюрка и меня на стенд с мишенями на учениях НАТО и разожгли скандал… Целью были Турция и турецкий народ. Мы готовы ко всему», — приводит Nation News слова турецкого лидера.

Скандал, напомним, разгорелся во время учений Trident Javelin. Организаторы разместили на стенде с портретами так называемых «врагов» — Эрдогана и первого лидера Турецкой Республики Мустафу Кемаля Ататюрк. Позже Генсек НАТО Йенс Столтенберг извинился перед турецким лидером, пообещав ему тщательно расследовать инцидент. Последний извинения не принял.

Сергей Демин
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