Эрдоган рассказал о провокации НАТО на учениях в Норвегии

Реджеп Эрдоган не принял извинения США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидел в скандале на военных учениях Североатлантического альянса в Норвегии оскорбление страны и ее народа.
«Они поместили Ататюрка и меня на стенд с мишенями на учениях НАТО и разожгли скандал… Целью были Турция и турецкий народ. Мы готовы ко всему», — приводит Nation News слова турецкого лидера.
Скандал, напомним, разгорелся во время учений Trident Javelin. Организаторы разместили на стенде с портретами так называемых «врагов» — Эрдогана и первого лидера Турецкой Республики Мустафу Кемаля Ататюрк. Позже Генсек НАТО Йенс Столтенберг извинился перед турецким лидером, пообещав ему тщательно расследовать инцидент. Последний извинения не принял.