05:37 25 ноября 2017 0

Актер выразил сожаление, что пока он будет работать на съемках, его товарищи успеют получить награды Фото: Википедия

Известный российский киноактер Анатолий Пашинин, несколько месяцев провоевавший на стороне ВСУ на Юго-Востоке Украины, покинул передовую. Раскрывать детали актер не стал, однако пожалел, что останется без наград, которые получат его товарищи.

Как следует из видеообращения с участием самого Пашинина, размещенного в соцсетях, картина будет называться «Посттравматическая рапсодия».

«Это то, что долго-долго пытался сам сформулировать, — заявил Пашинин. — Вроде бы в голове у себя, и вдруг бац — читаешь и понимаешь: это же мои слова».

По словам участников видеозаписи, премьера нового фильма назначена на январь 2018 года.

Как ранее писало «URA.RU», Пашинин, известный зрителю своими ролями в таких картинах, как «Адмирал», «Грозовые ворота» и «Мы из будущего», два года назад перебрался на Украину, а после вступил в один из добровольческих батальонов, воюющих против самопровозглашенных народных республик. При этом в общении с прессой Пашинин не раз подвергал ВСУ критике за то, что они похожи на «крепостную Советскую армию».