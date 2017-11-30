21:55 30 ноября 2017 0

Попович первой из женщин-летчиков преодолела скорость звука Фото: «Национальная служба новостей»

В возрасте 86 лет умерла легенда советской авиации — военный летчик испытатель 1 класса Марина Попович. За время своей летной работы она освоила более 40 типов самолетов и вертолетов.

Прозванная на Западе «мадам МиГ», Марина Попович поставила 102 авиационных рекорда, в том числе десять из них — на сверхтяжелом транспортном самолете Ан-22 «Антей», сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, она первой из женщин-летчиков преодолела звуковой барьер на истребителе МиГ-21. Марина Попович была награждена целым рядом орденов и медалей, сообщает телеканал 360.

Летную карьеру «мадам МиГ» завершила лишь в 53 года, посвятив оставшееся время литературной работе и написанию сценариев.