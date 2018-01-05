Московский мажор на Audi угробил в ДТП водителя «Жигулей». ВИДЕО

Мажор на Audi устроил смертельное ДТП в Москве
На МКАД 19-летний мажор на Audi A6 устроил гонки, в ходе которых буквально вмял в отбойник «Жигули». Водитель отечественного авто погиб, трое пассажиров его машины оказались в больнице в тяжелом состоянии. Сам мажор отделался лишь испугом.
На видео, выложенном в паблике Mash, видно, как на огромной скорости Audi A6 стремительно нагоняет отечественный автомобиль и «размазывает» его о бетонное ограждение. Иномарка отлетела в сторону к другому концу проезжей части, и только по счастливой случайности не встретилась с другими авто. Как сообщается в паблике, после смертельных гонок 19-летний парень не пострадал.