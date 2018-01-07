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08 января 2018
07 января 2018
17:03  07 января 2018 13

Патриарх Кирилл назвал опасность отказа от наличных денег

Кирилл патриарх Московский Архив 2010 Челябинск, свечи, молебен, патриарх кирилл, рпц
Глава РПЦ увидел угрозу в развитии цифровых технологийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Переход к оплате банковскими картами вместо наличных денег может «тотально ограничить человеческую свободу», считает патриарх Кирилл. Глава Русской православной церкви рассказал об опасности цифровых технологий.

Переход на безналичный расчет обеспечит прозрачность и контроль, признал он. «А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?» — задался вопросом патриарх, передает РИА «Новости».

По его словам, в одной из европейских стран людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть видеоролик о жизни государства. При этом на записи «в красках» представлена тема ЛГБТ, рассказал глава РПЦ.

«По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит, да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А, если нет, то не получит. А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос», — пояснил патриарх Кирилл.

Как писало «URA.RU», ранее глава РПЦ рассказал, как нужно относиться к Николаю II, которого историки «до сих пор поливают грязью». Он напомнил, что император дал согласие на создание Государственной думы и тем самым позволил открыто обсуждать текущие проблемы страны.

Юрий Викторов
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