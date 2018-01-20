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20 января 2018
19 января 2018
Главные новости Москвы
03:57  20 января 2018 0

Собчак впервые окунулась в прорубь на Крещение. Выбор пал на реку с опасными отходами. ФОТО

Клипарт. Екатеринбург, собчак ксения
Телеведущая решила поучаствовать в крещенских купаниях, но местные после этого ей не завидуютФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак впервые окунулась в прорубь на Крещение, о чем тут же решила рассказать в своем Instagram. Вот только местные жители сочли это событие куда менее позитивным, нежели сама Собчак, поскольку для этого она выбрала одну из самых грязных рек в области.

«Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо Томск за -40 градусов! Деревня Корнилово, речка Ушайка», — написала Собчак на своей странице в Instagram.

Как передает «Утро.ру», речка Ушайка, которая проходит через Томск, считается одной из самых загрязненных рек области. В нее выведено множество канализационных коллекторов, которые без всякой очистки сбрасывают канализацию в речную воду. Такие проблемы есть не только в городской черте, но и около Корнилово, куда местные жители якобы сливают «нечистоты».

Впрочем, информацию подтверждают и пользователи соцсетей. В одном из пабликов в ВК «Томские.ру» в комментариях пользователи рассказали, что Ушайка действительно является загрязненной рекой: «Серьёзно? Она искупалось в речке с отходами?», «В самой грязной речке искупалась. Кто это ей присоветовал? Наверно с дальним прицелом».

Как сообщали местные СМИ, в октябре прошлого года Томская областная прокуратура проверила Ушайку на предмет загрязнения. Выяснилось, что в сточных водах содержатся загрязняющие вещества в концентрации — по железу в 4 раза, по аммоний-ионам — в 50 раз, по нефтепродуктам в 5 раз.

Александр Черноскутов
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