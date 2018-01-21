{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 января 2018
09:05  21 января 2018 4

Грузия торопит Украину с экстрадицией Саакашвили

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Грузия требует экстрадиции Михаила СаакашвилиФото: depositphotos.com © URA.RU

Главная прокуратура Грузии передала украинской стороне все необходимые документы для экстрадиции экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской администрации Михаила Саакашвили. Член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили считает, что у грузинской стороны есть достаточное количество доказательств для того, чтобы решение об экстрадиции бывшего главы государства на родину было положительным.

«Грузия ждет от украинской стороны окончательного решения относительно экстрадиции бывшего главы государства Михаила Саакашвили», — приводит слова Сонгулашвили информагентство Nation News. В прокуратуре подчеркнули, что сейчас грузинская сторона находится в ожидании данного решения.

Ранее Тбилисский суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве экс-сотрудника «Объединенного банка Грузии». Как писало RT, в 2009 году Саакашвили помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство банкира Сандро Гиргвлиани. Суд признал действия Саакашвили злоупотреблением служебными полномочиями на посту президента Грузии.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров