Грузия торопит Украину с экстрадицией Саакашвили

Главная прокуратура Грузии передала украинской стороне все необходимые документы для экстрадиции экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской администрации Михаила Саакашвили. Член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили считает, что у грузинской стороны есть достаточное количество доказательств для того, чтобы решение об экстрадиции бывшего главы государства на родину было положительным.
«Грузия ждет от украинской стороны окончательного решения относительно экстрадиции бывшего главы государства Михаила Саакашвили», — приводит слова Сонгулашвили информагентство Nation News. В прокуратуре подчеркнули, что сейчас грузинская сторона находится в ожидании данного решения.
Ранее Тбилисский суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве экс-сотрудника «Объединенного банка Грузии». Как писало RT, в 2009 году Саакашвили помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство банкира Сандро Гиргвлиани. Суд признал действия Саакашвили злоупотреблением служебными полномочиями на посту президента Грузии.