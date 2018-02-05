Екатеринбуржцы прилетели из Москвы без багажа

15:14 05 февраля 2018 1

Багаж не загрузили в столице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пассажиры рейса 1408 Москва — Екатеринбург в полном составе остались без багажа. Рейс прибыл в город в семь утра 5 февраля.

Как сообщил «URA.RU» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских, сумки не загрузили при подготовке самолета в московском Шереметьево. «Ближайшим рейсом авиакомпании SU-1406 багаж был доставлен в Екатеринбург. Работа координируется представительством перевозчика», — заявил Клименских. Он объяснил, что багаж был доставлен буквально через полтора часа и некоторые пассажиры дождались его в здании аэропорта.

В субботу, 3 февраля, в Москве начался сильнейший за последние 60 лет снегопад. На взлетных полосах столичных аэропортов было задержано и отменено больше сотни рейсов. Спустя два дня, 5 февраля, последствия опасной погоды еще ощущаются. Так, сообщалось о сдвигах в работе более 20 рейсов, работающих на уральском направлении.