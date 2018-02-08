Голливудский актер Брэд Питт на своем автомобиле попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Участниками происшествия стали еще две машины, при этом никто из водителей и пассажиров не пострадал.
Брэд Питт находился за рулем автомобиля Tesla и врезался в Nissan, который в результате задел припаркованную неподалеку Kia, сообщает «Экспресс-газета». Актер сохранял спокойствие и дружелюбно общался другими водителями — он сам сфотографировал повреждения машин, чтобы их можно было зафиксировать. Прямо на месте он связался со своим страховым агентом, а затем попрощался с пострадавшими водителями.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Сети распространили плакат, на котором запечатлен Брэд Питт в очках Суксунского оптико-механического завода. Выяснилось, что актер действительно использовал аксессуар прикамского производителя во время съемок в фильме «Ярость».