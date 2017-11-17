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17 ноября 2017
Главные новости 
13:43  17 ноября 2017 0

«Вместе строим сильную Россию!» На Суксунском оптико-механического заводе появилась реклама с Брэдом Питтом. ФОТО

Очки уникального прикамского завода носили многие актеры во многих фильмахФото: соцсети

Портрет голливудского актера Брэда Питта в очках Суксунского оптико-механического завода на плакате предприятия поразил пользователей соцсетей. Выяснилось, что актер, и правда, пользовался продукцией прикамского производителя, а плакат не предназначен для рекламы среди потребителей — он висит внутри предприятия и мотивирует его сотрудников.

На плакате, который обсуждают в соцсетях, изображен кадр из фильма «Ярость» с Брэдом Питтом в главной роли. На актере надеты очки, которые производят на предприятии. Рядом лозунг: «Вместе строим сильную Россию!»

«С 1941 года мы единственный завод в СССР, а затем в России, который производит эти очки. Очень часто у нас их закупает „Мосфильм“ — в качестве реквизита для картин про войну. Российский оператор Роман Васьянов, который работал над фильмом „Ярость“, видимо, привез эти очки Брэду Питту для съемок в этом фильме», — пояснили «URA.RU» на предприятии.

На заводе добавили, что плакат с голливудским актером никогда не использовался как реклама — он сделан исключительно для внутреннего пользования.

Очки ЗП1 PATRIOT в годы Великой Отечественной войны использовали летчики, танкисты, металлурги и машино-строители. А в наши дни их применяют танкисты, стрелки крупнокалиберных пулеметов и рабочие, которые трудятся в тяжелых и особо тяжелых производственных условиях.

Анна Белкина
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