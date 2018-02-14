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14 февраля 2018
19:40  14 февраля 2018 0

В России посчитают экономическую пользу от волонтеров. Уже разрабатывается специальная формула

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантовФото: сайт «Добровольцы России»

В стране стремительно растет количество волонтеров. За три месяца существования единой информационной системы «Добровольцы России» в ней зарегистрировалось более 60 тысяч человек. К концу 2018 года число участников планируется довести до 250 тысяч и внедрить систему во всех регионах, сообщил председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.

По его словам, ежедневно на сайте регистрируется порядка 400 человек. В настоящее время в системе числится 2,5 тысяч организаций, их количество планируется довести до 10 тысяч к концу года. Задачей платформы Метелев назвал сближение людей друг с другом и открытие для каждого добровольца интересного формата участия в волонтерстве, передает ТАСС. Представитель Ассоциации также поделился планами по развитию проекта: создатели хотят добавить новые разделы на сайт, в том числе отдельно для каждого субъекта РФ. Они будут посвящены региональной повестке развития волонтерского движения.

Также планируется создать методику расчета экономического эффекта от деятельности каждого волонтера. «В планах у нас — посмотреть, какой эффект — не только социальный, но и экономический — приносит волонтерство. Мы с коллегами из различных институтов разрабатываем формулу, модель, которая позволит этот волонтерский труд посчитать экономически», — пояснил Метелев.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Глава государства Владимир Путин, напоминает «URA.RU», 5 февраля подписал закон о статусе волонтерских организаций. В документе закреплены требования, которым они должны соответствовать. Также ранее сообщалось, что президент объявил 2018 год в России Годом добровольца и волонтера.

Ксения Томашова
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