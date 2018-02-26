«Аэрофлот» увеличил размер ручной клади, которую можно провозить бесплатно

22:42 26 февраля 2018 2

«Урезанные» нормы сильно возмущали пассажиров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Аэрофлот» изменил допустимые размеры багажа, который можно везти в салоне самолета. Об этом авиакомпания сообщила на своем сайте. Отныне габариты одного места ручной клади для всех классов пассажиров не должны превышать: 55 см в длину, 40 см в высоту, 25 см в ширину. Ранее допустимая ширина была ограничена 20 см. Ограничения по весу ручной клади остались прежними — 15 кг для пассажиров бизнес-класса и 10 кг для пассажиров эконом-класса.

«Аэрофлот» объявил о новых правилах провоза ручной клади 15 февраля. По ним ширина сумок и рюкзаков не должна превышать 20 сантиметров при стандартной ширине сумок в 23-24 сантиметра. Этим авиакомпания не на шутку разозлила средний класс.

Кроме того, перевозчик запретил брать с собой на борт ноутбуки, фотоаппараты, зонты и некоторые другие вещи, если они не упакованы отдельно в чемодан для «ручной клади». Вместе с тем «Аэрофлот» разрешил провозить в качестве ручной клади музыкальные инструменты, высота, ширина и длина которых по сумме не превышает 135 сантиметров, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». Сам «Аэрофлот» объяснил новые требования заботой о клиентах.