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27 февраля 2018
14:15  27 февраля 2018 6

В России задержали крупную наркогруппировку. Одна из лабораторий была на Урале

У преступников изъяли 345 кг синтетических наркотиковФото: скриншот видео

В МВД России сообщили о задержании участников наркогруппировки, которая действовала в нескольких регионах России и занималась распространением синтетических наркотиков через интернет-магазин. Также были уничтожены четыре нарколаборатории.

Криминальная структура занималась как производством, так и сбытом наркотиков. При этом расчеты с клиентами преступники осуществляли в криптовалютах, а новых закладчиков и курьеров для работы искали через социальные сети. «В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на территории Московской, Новосибирской, Челябинской областей и Хабаровского края полицейскими выявлены и ликвидированы четыре нарколаборатории, производительность которых составляла от 20 до 100 килограммов синтетических наркотиков в неделю», — рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего было возбуждено 19 уголовных дел, изъято более 345 килограммов «синтетики» и почти полтонны химических реактивов, которые использовались при изготовлении наркотиков. Большинство задержанных заключено под стражу — всего задержано 27 человек.

Дарья Корчак
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