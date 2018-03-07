Суд обязал Грудинина вернуть землю стоимостью более 1 млрд рублей

17:18 07 марта 2018 17

Грудинин продать участки земли по заведомо невыгодной цене Фото: Анна Майорова © URA.RU

Московский арбитражный суд обязал гендиректора «Совхоза им.Ленина» Павла Грудинина вернуть предприятию земельные участки, проданные в 2008 году по заведомо невыгодной для акционеров цене. Согласно судебному решению, земля стоимостью свыше 1 миллиарда рублей была продана в 37 раз дешевле.

В 2008 году участки были переданы ООО «ТТ Девелопмент» (учредителем которого является Грудинин), после чего новый собственник перепродал участки под торговые центры и другие коммерческие объекты. Арбитраж отмечает, что Грудинин и член попечительского совета Николай Свиридовский являлись выгодоприобретателями учредительного договора от 19 августа 2008 года, что безусловно свидетельствует об их заинтересованности в совершении сделки.

«Совокупность обстоятельств подтверждает обоснованность доводов истцов о том, что невыгодность и убыточность для ЗАО „Совхоз имени Ленина“ оспариваемых сделок с заинтересованностью была очевидна сторонам учредительного договора, полученное обществом по сделке, было явно неравноценно отчужденному имуществу, что нарушает права и законные интересы истцов, общества и его акционеров», — приводит текст судебного решения РАПСИ.

История с передачей земли совхоза компании «ТТ Девелопмент» привлекла внимание СМИ после сделки, состоявшейся осенью 2017 года. Тогда один из участков был куплен компанией IKEA. Официально приобретение земли обошлось новому собственнику в 74 миллиона рублей, но эксперты уверены, что ее реальная стоимость значительно выше. Вскоре после заключения сделки сын Грудинина — Антон, также являющийся одним из учредителей «ТТ Девелопмент», купил виллу в Испании. Сам кандидат от КПРФ неоднократно заявлял, что ни он, ни члены его семьи не получили никаких средств от продажи земли.



Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит проголосовать за одного из восьми кандидатов. Помимо представителя КПРФ Павла Грудинина за высший пост в стране будут бороться: Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Ксения Собчак («Гражданская инициатива»). Действующий президент РФ Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.