Международная карьера бывшего главного тренера национальной футбольной сборной России Леонида Слуцкого продолжится с голландском клубе «Витесс». Представители ФК считают приход российского тренера большим успехом.
По словам технического директора «Витесса» Марка ван Хинтума, тренера с таким уровнем, как у Слуцкого, клубу навряд ли удалось бы пригласить, если бы не связи руководства в футбольном сообществе. «Мы наняли человека с большим международным опытом, который многое познал, — рассказал ван Хинтум изданию Sports.ru. — Он бесплатно тренировал национальную сборную и добился большого успеха с ЦСКА. Да, у нас здесь будет нечто другое. Нечто новое, но я получил положительные отзывы о нем».
При этом представители голландского клуба пояснили, что во время переговоров с Леонидом Слуцким никаких проблем не возникло: тренер прекрасно владеет языком, харизматичен и является открытым человеком с четкими взглядами. «Не знаю, почему люди удивляются этому решению, — цитирует ван Хинтума „Матч ТВ“. Он хорошо говорит по-английски, его хвалил Дик Адвокат, а также под руководством Слуцкого ЦСКА трижды стал чемпионом России».
Напомним, Леонид Слуцкий летом прошлого года возглавил английский клуб «Халл Сити»: по условиям контракта, он должен был вывести команду в премьер-лигу. Однако, как писало «URA.RU», добиться от англичан результата российскому тренеру не удалось: «Халл Сити» по итогам чемпионата занял 20 место в турнирной таблице из 24, поэтому контракт со Слуцким был расторгнут.
Ожидается, что уже в ближайшее время Слуцкого официально представят игрокам ФК «Витесс».