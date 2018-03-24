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24 марта 2018
23 марта 2018
Главные новости Москвы
07:03  24 марта 2018 0

Савченко будет голодать под надзором медиков

Глава украинского минюста пообещал арестованному нардепу должный уход и заботу медиковФото: Павло Петренко, Facebook

Арестованная в пятницу, 23 марта, украинский нардеп Надежда Савченко будет находиться под усиленным надзором врачей. Это связано с те, что политик объявила голодовку и за ее состоянием здоровья нужен соответствующий контроль.

Как сообщает «РенТВ» со ссылкой на украинские СМИ, соответствующее заявление сделал министр юстиции Украины Павел Петренко. По его словам, у Савченко есть все необходимое для того, чтобы она, голодая, могла поддерживать свою жизнедеятельность.

«Я думаю, что в этой ситуации, если будет идти речь о СИЗО СБУ, там специалисты медицинскую помощь окажут, — заявил Павел Петренко. — Если речь пойдет о пенитенциарной системе, мы так же имеем соответствующие регламенты и мы работаем с гражданскими врачами, которые включаются по состоянию здоровья того лица, которое изъявило желание не употреблять пищу».

Напомним, нардеп Савченко была задержана в четверг, 22 марта, в здании украинского парламента, сразу после того, как было принято решение о снятии с нее неприкосновенности. По данным Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракт в здании Рады, а затем — захват власти в стране. Сразу же, как только было объявлено решение суда об аресте на два месяца, Савченко объявила голодовку.

Евгений Александров
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