Появилось видео с новым iPhone X

На видеохостинге YouTube появилась видеозапись с красным смартфоном iPhone X. Компьютерную модель гаджета создал дизайнер Мартин Хайек.
Американская корпорация Apple выпускает смартфоны красного цвета в поддержку больных СПИДом и ВИЧ. Часть денег, вырученных с продаж таких гаджетов, направляется в фонды для борьбы с этими заболеваниями. Кроме смартфонов красного цвета компания выпускает чехлы, колонки, наушники и ремешки для Apple Watch. Так, в 2017 году представители Apple презентовали iPhone 7 и модель 7Plus в красном цвете, пишет Nation News.
Ранее врач-эндокринолог Роберт Ластиг заявил, что чрезмерное увлечение смартфоном влечет за собой снижение умственной активности человека и вызывает депрессию, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». По мнению медика, использование гаджета вынуждает мозг находиться в постоянном напряжении и страхе ожидания от получения информации.