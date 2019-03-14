Сын Алтушкина разорвал контракт с Емельяненко после скандального пьяного ДТП

Александр Емельяненко провел только два боя за RCC Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сын главы Русской медной компании Игоря Алтушкина Александр аннулировал контракт с бойцом Александром Емельяненко, который попал пьяным в ДТП и сорвал бой на Южном Урале. Как заявил «URA.RU» исполнительный директор промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко, юридических отношений между лигой и бойцом больше нет.

«С сегодняшнего дня Александр Емельяненко свободный агент, юридических отношений между лигой и бойцом больше нет. Рад, что он сразу же получил предложение на бой. Александр боец очень высокого уровня. Надеюсь, что он наберет ход и будет радовать болельщиков своими победами», — рассказал Николай Клименко.

Поводом для расторжения контракта стало ДТП в Кисловодске в ночь на 2 марта. Емельяненко сел за руль в нетрезвом состоянии, задел несколько авто и устроил скандал полицейским во время задержания. Бойца по решению суда арестовали на 10 суток. Из-за этого инцидента был сорван бой в Челябинске.

В рамках контракта с RCC Александр Емельяненко провел два боя. По условиям договора он должен был провести еще два поединка, в том числе один из них на турнире Russian Cagefighting Championship, который состоится 4 мая в Челябинске и будет посвящен Дню Победы. Теперь главной звездой этих боев станет Александр Шлеменко, однако кто будет его соперником пока не известно.