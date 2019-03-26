Шипулин отменил поездку на чемпионат России по биатлону в Тюмени

Плотный график встреч и поездок не позволил Антону Шипулину (в центре) посетить Тюмень Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский биатлонист Антон Шипулин не будет принимать участие в чемпионате России по биатлону, который пройдет с 28 марта по 2 апреля в в Тюмени, в спорткомплексе «Жемчужина Сибири». Об этом «URA.RU» сообщил медиаменеджер спортсмена Иван Тугарин.

«Антон Шипулин планировал приехать в Тюмень, но у него не получается из-за напряженного графика. На начало апреля запланированы рабочие поездки и встречи», — заметил медиаменеджер. Уточнить, о каких именно встречах и поездках идет речь, пока не удалось.

В центре спортивной подготовки, который отвечает за проведение соревнований в областной столице, пока не готовы озвучить фамилии спортсменов, которые выйдут на старт в Тюмени. «Список еще формируется и будет обнародован 27 марта», — заметили в пресс-службе центра.

Ранее «URA.RU» сообщало, что олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин примет участие в праймериз «Единой России» на довыборы в Государственную Думу по Серовскому избирательному округу Свердловской области.