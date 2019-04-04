Снос домов на родине Кадырова объяснили опытом Нью-Йорка

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 19:41
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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров возле дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорск, умаров джамбулат
Джамбулат Умаров: «Чем Центарой не Нью-Йорк?»Фото: Илья Московец © URA.RU

Дома в селении Центарой, где родился и вырос глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, сносят в процессе урбанизации с ориентацией на крупнейшие американские города. Об этом заявил министр республиканского правительства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Возьмите тот же Бостон, Нью-Йорк. Для того, чтобы делать парки и диснейленды, они сотни, тысячи домов демонтировали и перенесли в другие места. Та же практика в Курчалоевском районе. Чем Центарой не Нью-Йорк?», — цитирует РБК чеченского министра.

Также Умаров подчеркнул, что такие меры приняты в связи с экономическим ростом региона, уточняет телеканал 360. По его словам, в рамках городского развития в Центарое появятся зеленые насаждения и парковые зоны.

Ранее местные СМИ сообщали, что жителям малой родины главы Чечни приказали разбирать свои дома ради парка, который собираются разбить в центре поселения. Речь шла о десяти домах, стоящих близ родового поместья Кадырова.

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