03 августа 2019

Элиты объединились из-за протестов, борьба с сибирскими пожарами, новая строка в платежках ЖКХ. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

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Разгон полицией несанкционированной акции оппозиции
Силовики «не церемонились» с участниками несогласованной акции в МосквеФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные тексты уходящей недели:

Несогласованные акции протеста в Москве превратились в противостояние силовиков и гражданских активистов. Жесткие задержания дали сигнал обществу об объединении российских элит против «общего врага». Эксперты уверены: последствия митингов могут оказаться для участников жестче, чем после «Болотной».

Из-за пожаров в сибирских лесах российские власти были вынуждены пойти на беспрецедентные меры — для борьбы со стихией в стране создадут отдельную структуру. Рассказываем, поможет ли это потушить пожары, захватившие уже три миллиона гектаров леса.

В платежках россиян появилась новая строка — плата за страхование жилья на случай ЧС. В соцсетях распространяют призывы игнорировать «навязываемую» услугу, а сторонники реформы пеняют на дезинформированность людей. Объясняем, сколько придется тратить на нововведение и можно ли от него отказаться.

Россияне все чаще экономят на привычных вещах. Три из четырех граждан РФ вынуждены искать дополнительные средства, чтобы «дотянуть» до зарплаты. Сейчас экономия россиян в основном затрагивает четыре сферы жизни, но осенью этот список расширится.

Все больше туристов из России становятся жертвами мошенников. Недобросовестные операторы воруют у людей дни отдыха, продают путевки в разы дороже и лишают хороших отелей. Рассказываем топ обманных схем, способных испортить любой отпуск.

Слесари и охранники идут воевать в Сирии, чтобы зарабатывать полмиллиона в месяц. Публикуем рассказ уральца о том, как устроены ЧВК, кто туда попадает и каковы шансы бойцов вернуться живыми.

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