Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал
Главные тексты уходящей недели:
Несогласованные акции протеста в Москве превратились в противостояние силовиков и гражданских активистов. Жесткие задержания дали сигнал обществу об объединении российских элит против «общего врага». Эксперты уверены: последствия митингов могут оказаться для участников жестче, чем после «Болотной».
Из-за пожаров в сибирских лесах российские власти были вынуждены пойти на беспрецедентные меры — для борьбы со стихией в стране создадут отдельную структуру. Рассказываем, поможет ли это потушить пожары, захватившие уже три миллиона гектаров леса.
В платежках россиян появилась новая строка — плата за страхование жилья на случай ЧС. В соцсетях распространяют призывы игнорировать «навязываемую» услугу, а сторонники реформы пеняют на дезинформированность людей. Объясняем, сколько придется тратить на нововведение и можно ли от него отказаться.
Россияне все чаще экономят на привычных вещах. Три из четырех граждан РФ вынуждены искать дополнительные средства, чтобы «дотянуть» до зарплаты. Сейчас экономия россиян в основном затрагивает четыре сферы жизни, но осенью этот список расширится.
Все больше туристов из России становятся жертвами мошенников. Недобросовестные операторы воруют у людей дни отдыха, продают путевки в разы дороже и лишают хороших отелей. Рассказываем топ обманных схем, способных испортить любой отпуск.
Слесари и охранники идут воевать в Сирии, чтобы зарабатывать полмиллиона в месяц. Публикуем рассказ уральца о том, как устроены ЧВК, кто туда попадает и каковы шансы бойцов вернуться живыми.