Власти Северодвинска удалили сообщение о скачке радиации после взрыва

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Михеевский ГОК Челябинск, радиация, рентген
После инцидента на полигоне ВМФ РФ в городе был кратковременный скачок радиации, писали на сайте администрации СеверодвинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сайте администрации Северодвинска удалили сообщение о краткосрочном повышении радиационного фона, которое было зафиксировано после взрыва на полигоне ВМФ РФ недалеко от города. Копия страницы сохранилась в архиве сервиса Wayback Machine.

«Материал удален, потому что ситуацией занимается Министерство обороны Российской Федерации», — передает РБК слова пресс-службы администрации Северодвинска. Информацию о повышении радиационного фона разместили днем 8 августа. Сейчас страница недоступна. «В 11:50 8 августа датчики АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки — прим. ред.) в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона», — говорилось в удаленном материале. После чего приводится сообщение, что обстановка нормализовалась.

9 августа на сайте появилась информация, что в пробах воздуха, почвы и воды в Северодвинске и его окрестностях радиационной фон не превышен, уточняет телеканал 360.

После инцидента на полигоне ВМФ РФ в пресс-службе Минобороны России сообщили, что радиационный фон оставался в норме. В ведомстве уточнили, что взрыв на полигоне произошел во время испытания реактивного двигателя. В результате ЧП погибли два человека, напоминает «Царьград». Северодвинск находится в 30 километрах от полигона, где проходили испытания.

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