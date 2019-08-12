На священника, грубо крестившего ребенка, ранее поступали жалобы

На игумена Фотия, который допустил жестокое обращение с ребенком во время крещения в Ленинградской области, ранее уже поступали жалобы от прихожан. Об этом заявил секретарь Гатчинской епархии, отец Владимир Глазунов.
«Были некоторые моменты, жалобы на него, но они были незначительные», — приводит слова священника телеканал 360. Глазунов также отметил, что в связи с инцидентом игумену Фотию временно запретили проводить богослужения и таинства.
Ранее была опубликована видеозапись, на которой игумен Фотий грубо окунает ребенка в купель. Священник отказался отдать малыша матери, которая пыталась вмешаться в ситуацию. Позднее в Гатчинской епархии сообщили, что игумен отстранен от священнослужения на год и лишен права носить рясу и крест. Русская православная церковь отметила, что поступок священника — возмутительный. Мать мальчика обратилась с жалобами в полицию и управление епархии, передает «