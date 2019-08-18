17 августа 2019

Порошенко назвал «крупнейшую угрозу» для российской «агрессии»

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Петр Порошенко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20.02.19 США, порошенко петр
Петр Порошенко считает, что Россия боится интеграции Украины в ЕвросоюзФото: Официальный сайт президента Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил вещи, которые «пугают» Россию и являются серьезной угрозой для ее «агрессии». Соответствующий пост экс-глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации», — написал Порошенко.

Ранее стало известно, что бывшего президента заподозрили в выводе из страны не менее восьми миллиардов долларов. Об этом журналистам рассказал американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин.

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