Банки меняют условия для автокредитов

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Автосалон РЕНО. Челябинск, покупатель, колесо, шина, автосалон, резина, менеджен, отдел продаж
Банки отказываются от залога автомобиля при кредитованииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ряд российских банков при выдаче автомобильных кредитов начали отказываться от залога машины и страхования по КАСКО. Таким образом кредитные организации хотят укрепиться на стагнирующем рынке автопродаж.

Кредиты без залога и КАСКО начали практиковать несколько средних банков, пишет «Коммерсант». Ставка по кредитам с новыми условиями составляет от 10,99 до 16% годовых. В долг у банка можно взять до четырех млн рублей. Пока такие кредиты выдают в пяти российских регионах, но в ближайшее время кредитные организации собираются существенно расширить географию присутствия.

В банках отмечают, что пока уровень просрочки по данным кредитам не отличается от других сегментов, несмотря на отсутствие залога. Отказ от залога автомобиля в финансовых организациях объяснили тем, что это «создает дополнительные сложности при взыскании». Впрочем, крупные банки не стремятся к участию в программе, считая, что клиентам важно предоставлять минимум документов и получать решение в экспресс-формате. «Одним из факторов, помогающих снизить ставку для клиентов, является наличие залога», — отметили в ВТБ. Автодиллеры в свою очередь говорят о том, что «облегченный» кредит может расшевелить рынок продажи автомобилей.

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