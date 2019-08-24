Норвежские сейсмологи зафиксировали два взрыва во время ЧП под Архангельском

По данным сейсмологов, взрыв на военном объекте стал причиной еще одного взрыва Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Взрыв на военном полигоне под Архангельском

Норвежские сейсмологи зафиксировали два взрыва на военной базе под Северодвинском 8 августа. По данным ученых, второй взрыв произошел спустя два часа после аварии и был спровоцирован первым происшествием.

«Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации», — сообщила Reuters глава Норвежского сейсмологического центра (НОРСАР) Анна Стреммен Люкке. Второй взрыв, по информации норвежцев, произошел на крылатой ракете, которая работала на радиоактивном топливе.

Взрыв на полигоне Военно-морских сил РФ в Северодвинске произошел 8 августа во время испытания ракетного двигателя. В результате погибли пятеро научных сотрудников Росатома. Впоследствии специалисты Росгидромета заявили, что инцидент привел к повышению уровня радиации на территории в 4—16 раз. Представитель президента России Дмитрий Песков позже заявил, что вокруг аварии «кто-то» хочет умышленно накалить информационный фон, напоминает RT.