27 августа 2019

Госсекретарь США Майк Помпео взялся за возвращение России в G7

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, трамп дональд
Дональд Трамп приказал госсекретарю США вернуть РФ в G7Фото: depositphotos.com

Белый дом будет заниматься возвращением России в G7. Как сообщил госсекретарь Майк Помпео, задачу поставил президент Дональд Трамп.

«Президент считает, что мы должны это сделать [вернуть Россию в G7]. Я работаю на президента», — рассказал в интервью трем американским телеканалам Помпео, его слова приводит RT.

Дональд Трамп ранее заявил о намерении пригласить российского коллегу Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. Между тем в Кремле считают, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России предпочтительнее выглядит формат «двадцатки», в которую входят также Индия, Китай и ряд других стран.

На прошедшем на днях саммите G7 во французском Биаррице главы семи государств — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии — обсудили вопрос возможного возвращения формата G8 с участием России. Однако, ка заявил представитель Японии, содержание встречи лидеров «ни за что не будет разглашено».

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© Служба новостей «URA.RU»
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