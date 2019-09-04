Кличко считает незаконным решение о его увольнении

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Виталий Кличко уверен, что его сняли с должности против конституцииФото: Данил Чикин /wikipedia.org/ CC BY-SA 4.0 © URA.RU

Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что его незаконно снимают с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом руководитель украинской столицы заявил в ходе брифинга.

«Правительство сделало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути, прямое президентское управление… То, что происходит, — незаконно», — цитирует Кличко RT. Бывший боксер считает, что таким решением правительство Украины нарушает конституцию государства и противоречит нормам демократии. По мнению Кличко, выбирать главу должны жители Киева.

Ранее правительство Украины одобрило увольнение Кличко с должности председателя КГГА. При этом Кличко заявил, что не планирует покидать пост мэра столицы Украины и будет баллотироваться на второй срок на выборах в 2020 году.

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