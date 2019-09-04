Кличко считает незаконным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что его незаконно снимают с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом руководитель украинской столицы заявил в ходе брифинга.
«Правительство сделало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути, прямое президентское управление… То, что происходит, — незаконно», — цитирует Кличко RT. Бывший боксер считает, что таким решением правительство Украины нарушает конституцию государства и противоречит нормам демократии. По мнению Кличко, выбирать главу должны жители Киева.
Ранее правительство Украины одобрило увольнение Кличко с должности председателя КГГА. При этом Кличко заявил, что не планирует покидать пост мэра столицы Украины и будет баллотироваться на второй срок на выборах в 2020 году.