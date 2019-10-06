Медики рассказали о продуктах, защищающих от рака

Вторичные растительные вещества каротиноиды, которые содержатся в овощах и фруктах, помогают снижать риск некоторых видов рака. Каротиноиды являются натуральными красителями и оказывают на организм антиоксидантное действие.
«Благодаря своему противовоспалительному эффекту каротиноиды предотвращают рак, развитие метаболического синдрома и опасных сосудистых изменений», — сообщает «МедикФорум». Также эти вещества помогают защищать клетки от ультрафиолетового излучения.
Каротиноиды содержатся в овощах и фруктах с ярким цветом: морковь, помидоры, облепиха, апельсины, сладкий перец, тыква, дыни. Также эти вещества можно найти в зеленых овощах и цельном зерне. Для усвоения всех полезных элементов нужно добавлять в меню и полезные жиры.
Ученые особенно рекомендуют есть пищу, богатую каротиноидами, женщинам для снижения риска развития рака груди. Средняя суточная потребность в каротиноидах у взрослого человека составляет от двух до четырех миллиграммов. По словам экспертом, получить все необходимые вещества можно, съев две морковки в день.
Недавно ученые пришли к выводу, что взрослые люди могут употреблять красное мясо без угрозы повышения рисков возникновения рака. Специалисты выяснили, что нет прямой связи между сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и мясной диетой, пишет агентство Nation News.