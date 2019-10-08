Губернатор ХМАО Наталья Комарова может лишиться своего поста уже в конце месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews , где мы оперативно публикуем самое важное.

Главные новости к этому часу:

В конце октября в стране может начаться волна губернаторских отставок. В зоне рисков — девять региональных лидеров, среди которых есть и глава уральского региона. В Кремле нам прокомментировали возможные отставки.

От свердловских мэров требуют снизить расходы на себя и других чиновников. Из-за этого зарплаты градоначальников и их подчиненных могут сократиться сразу на треть. Мэры с требованием Минфина не согласны, угрожая массовыми увольнениями и срывом выборов 2021 года.

При госзакупках лекарств дорогие зарубежные препараты будут заменять российскими аналогами. Такой законопроект поддержала Госдума РФ. Позже депутаты объяснили, зачем это нужно.

Уральские регионы стали лидерами по количеству смертей от алкоголя. Заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко придумал, как это исправить — помогут запреты и религия.

Депутат Госдумы Федот Тумусов признал, что власти страны могли обойтись без повышения НДС и проведения пенсионной реформы. Все из-за того, что чиновники потратили меньше 60% бюджета, а куда ушли заработанные на принятых мерах миллиарды — неизвестно.

Россиян могут лишить крафтового пива. Из-за новых правил Евразийского экономического союза производство напитка в России может прекратиться через год. Экономисты выяснили, кому выгодно вытеснить крафтовое пиво с рынка, а в Союзе пивоваров уже придумали, как обойти запрет.

Кстати, уже завтра мы назовем победителя премии «Политик года». В тройке финалистов оказались настоящие уральские герои, за которых не стыдно. Это подтвердили десятки тысяч голосов читателей «URA.RU».