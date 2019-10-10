Владимиру Путину подарили бриллиантовую перчатку Фото: Федерация бокса России

На форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде боксеры подарили президенту РФ Владимиру Путину бриллиантовую перчатку. С главой государства пообщались Андрей Замковой, Глеб Бакши и Муслим Гаджимагомедов, которые завоевали золото чемпионата мира на турнире в Екатеринбурге.

Со спортсменами Путин познакомился на стенде федерации бокса России. «Хотим вручить вам от всего боксерского сообщества такую бриллиантовую перчатку. Здесь инициалы наших ребят, которые стали чемпионами мира», — сказал генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев, передавая необычный подарок президенту. Сами боксеры пригласили Путина на свою тренировку. Президент в ответ рассказал, что бокс был первым видом спорта, которым он занимался.

Чемпионат мира по боксу прошел в Екатеринбурге в сентябре — всего на ринг вышли 362 участника из 79 стран мира. Умар Кремлев в интервью «URA.RU» отмечал, что город стал столицей мирового бокса: «Здесь хорошие спортивные площадки, и все условия: всё рядом, всё удобно, комфортно. Екатеринбург сейчас на первом месте по развитию среди российских регионов».