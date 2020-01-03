Правительство повысит зарплаты бюджетников, которых забыли упомянуть в «майских» указах

Зарплаты бюджетников, не упомянутых в «майских» указах президента, будут проиндексированы с 1 октября на 3,8%. Так, повысится заработок у пожарных, техничек и нянечек, социальных работников, юристов, бухгалтеров и кадровиков. работающих в бюджетных учреждениях.
Индексация зарплаты коснется технического и обслуживающего персонала работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, отмечает «Российская газета».
На повышение зарплат могут рассчитывать программисты, слесари, электромонтеры, уборщики служебных помещений. Обещают повысить жалование работникам социальной сферы, психологам, реабилитологам.
Обещание правительства об увеличение зарплат будет также распространено в отношении метеорологов, гидробиологов, океанологов, спасателей и пожарных.
Местные власти будут обязаны проиндексировать зарплаты техничкам в школе и нянечкам в детсадах, а также работникам столовых в учебных заведениях.
Как напоминает газета, у учителей, врачей и других бюджетников, соотношение их зарплат и средних по региону по-прежнему должно быть соблюдено.
Ранее парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе. напоминает RT. Инициатива касается медицинских работников, педагогов, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.