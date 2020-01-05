04 января 2020

Поклонская предложила переименовать закон о домашнем насилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Творческая встреча с Натальей Поклонской в ТД
Поклонская предлагает название «Закон об укреплении и сохранении семьи»Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Закон о домашнем насилии» необходимо переименовать. Такое мнение на своей странице «Вконтакте» высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, предложив собственный вариант.

«Предлагаю изменить название законопроекта — пусть это будет „Закон об укреплении и сохранении семьи“. Не нужно выставлять семью местом ужаса и постоянных побоев», — предложила Поклонская. По мнению депутата, законопроект о домашнем насилии необходимо дорабатывать, и свои правки парламентарий планирует внести после окончания новогодних праздников.

При этом депутат согласна с тем, что семейное законодательство в РФ нуждается в изменениях, чтобы спасти «сотни жизней тех, кто не может себя защитить». «Например, судебное предписание, которое поможет женщине обезопасить себя и ребенка от домашнего тирана, потерявшего контроль над собой из-за слабости к алкоголю», — приводит пример Поклонская.

Ранее, как напоминает RT, Совет Федерации представил законопроект о профилактике домашнего насилия, направленный на формирование более эффективного механизма защиты прав личности. РПЦ выступила против принятия документа, аргументировав свою позицию тем, что он может ущемить граждан в их правах и уничтожит семейные ценности. Против закона выступил и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В свою очередь, авторы инициативы пожаловались на угрозы, а депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ провести проверку и возбудить дело против членов православной организации «Сорок сороков».

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© Служба новостей «URA.RU»
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