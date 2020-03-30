В России умер второй за сутки пациент с коронавирусом

Пациент скончался в больнице
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Во Владимирской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
За сутки в России зафиксировано еще 302 новых случая заражения коронавирусом. Новые пациенты зафиксированы в 35 регионах. Ранее 29 марта скончался еще один россиянин с коронавирусом. Всего выздоровело 66 россиян.
В мире коронавирусной инфекцией заражены уже более 700 тысяч человек, более 150 тысяч пациентов выздоровели, порядка 34 тысяч человек умерли.
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