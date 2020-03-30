В России умер второй за сутки пациент с коронавирусом

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Объезд Высокинским горбольниц. Екатеринбург, больничный коридор, больница, цгб6
Пациент скончался в больницеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Во Владимирской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

За сутки в России зафиксировано еще 302 новых случая заражения коронавирусом. Новые пациенты зафиксированы в 35 регионах. Ранее 29 марта скончался еще один россиянин с коронавирусом. Всего выздоровело 66 россиян.

В мире коронавирусной инфекцией заражены уже более 700 тысяч человек, более 150 тысяч пациентов выздоровели, порядка 34 тысяч человек умерли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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