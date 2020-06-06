06 июня 2020

Путин уличил главу Бурятии в «потере» 400 миллионов рублей. Оправдываться пришлось на совещании

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин заметил, что глава Бурятии Алексей Цыденов «потерял» почти 400 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, когда речь зашла о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии. Глава региона «потерял» почти 400 млн рублей.

Во время презентации нового корпуса библиотеки Цыденов сказал, что благодаря Путину на строительство объекта выделили 615 млн рублей. Глава государства обратил внимание на сумму, которую назвал Цыденов. «По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?» — цитирует Путина РИА «Новости».

В ответ на это замечание глава региона отметил, что еще предстоит реконструкция старого здания библиотеки. Он подчеркнул, что президент назвал «абсолютно точные цифры».

Ранее на встрече с деятелями культуры, Путин попросил их повременить с концертами. Глава государства подчеркнул, что выход из режима ограничений для российских граждан должен быть спокойным, передает агентство Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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