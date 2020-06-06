Президент РФ Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, когда речь зашла о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии. Глава региона «потерял» почти 400 млн рублей.
Во время презентации нового корпуса библиотеки Цыденов сказал, что благодаря Путину на строительство объекта выделили 615 млн рублей. Глава государства обратил внимание на сумму, которую назвал Цыденов. «По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?» — цитирует Путина РИА «Новости».
В ответ на это замечание глава региона отметил, что еще предстоит реконструкция старого здания библиотеки. Он подчеркнул, что президент назвал «абсолютно точные цифры».
Ранее на встрече с деятелями культуры, Путин попросил их повременить с концертами. Глава государства подчеркнул, что выход из режима ограничений для российских граждан должен быть спокойным, передает агентство Nation News.
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