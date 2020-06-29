Ксения Собчак приехала в монастырь для съемок фильма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ксении Собчак предложили помощь после конфликта в Среднеуральском женском монастыре. Неизвестный сказал, что у него есть полсотни «натренированных бойцов», которые при необходимости скрутят охрану. Скрин письма телеведущая опубликовала в своей группе в Telegram.

Фото: скрин сообщения на канале Ксении Собчак «Кровавая барыня»

«Ксения, я видел видео в вашем телеграм-канале. Если вы еще раз захотите туда пойти, у меня есть 50 хорошо натренированных бойцов. Мы скрутим эту охрану, а сестра, которая вас ударила, будет стоять на коленях. Если вам будут нужны мои люди, вы скажите, мы туда подъедем», — говорится в сообщении. Сама Собчак, комментируя предложение, назвала Екатеринбург «городом ветхозаветных нравов». «Как говорится, спасибо, но не нужно», — добавила телеведущая.

27 июня Собчак приехала в монастырь для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними. Вместе с ней прибыла девушка Кристина, которая заявила о том, что ее и других подростков в прошлом избивали на территории монастыря. Там на ведущую и ее съемочную бригаду напали монахини и сторонники схиигумена Сергия.

Ранее, напомним, Ксения Собчак приехала в женский монастырь для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними. Вместе с ней была девушка Кристина, которая заявила о том, что ее и других подростков в прошлом избивали на территории монастыря. Там у ведущей и ее съемочной бригадой произошел конфликт с монахинями и сторонниками схиигумена Сергия. Телеведущая говорит, что членов ее команды избили, а ее саму — толкнули.

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