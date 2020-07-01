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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Плебисцит уже завершился. По данным ЦИК, общая явка на 20:00 по московскому времени составила 64,66%. После обработки 18,99% голосов за поправки в Конституцию РФ проголосовали 71,99% жителей страны.

Во многом на показателях отразилось и то, что голосование по поправкам в Конституцию проводилось в течение недели. По мнению Чеснакова, с этими факторами эксперты столкнулись впервые — поэтому их влияние еще предстоит проанализировать. Также сказались проведение мобилизации для голосования и процедура надомного голосования.

Как объяснил политтехнолог, при расчете показателей на участках необходимо учитывать несколько факторов, в первую очередь — внедрение электронного голосования. Благодаря ему более миллиона граждан проголосовали без жесткой привязки к району проживания, работы и волеизъявления, указал Чеснаков.

«Оппозиционеры опять завели унылую песню по поводу разницы результатов на соседних участках», — написал политолог в своем telegram-канале. По его словам, многие обращали внимание на то, что из-за высокой плотности населения и усредненности распределения по участкам в Москве должны быть схожие показатели явки. Обращение к таким доводам Чеснаков назвал откровенной манипуляцией.

На соседних избирательных участках в Москве была зафиксирована разная явка из-за электронного голосования. Об этом заявил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Электронное голосование позволило россиянам участвовать в плебисците без привязки к месту проживания Фото: Анна Майорова © URA.RU

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