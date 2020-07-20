Иммунолог: какой будет вторая волна коронавируса

По словам Клеричи, вирус до сих пор очень агрессивен, и поэтому предсказать течение второй волны сейчас невозможно. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторая волна коронавируса будет ослаблена ультрафиолетом от солнца в летние месяцы. Такое мнение высказал иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.

«Я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело весной», — цитирует РИА «Новости» иммунолога. По его словам, вирус до сих пор очень агрессивен, и поэтому предсказать течение второй волны сейчас невозможно. Однако Клеричи отметил, что ультрафиолетовое излучение сокращает вирусные частицы в десятки и сотни раз. Летом вирус станет слабее из-за большого количества солнечного света, рассказал он.

Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что новую волну коронавируса можно будет ждать осенью. Эксперт уверен, что у россиян уже есть иммунитет к коронавирусу, пишет «Утро.ру». К тому же, граждане знают рекомендации о том, как защититься от болезни. В связи с этим вторая волна будет слабее первой, передает Nation News.

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